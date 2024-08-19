Сергей Макогон отметил, что российскому газовому гиганту не выгодно останавливать поставки "голубого топлива".

Российский монополист "Газпром" мог бы остановить поставки газа в Европу уже сейчас из-за потери контроля над станцией в Судже. Газовый гигант не идет на этот шаг, вероятно, из-за опасений потерять доходы.

"Поскольку "Газпром" не контролирует газоизмерительную станцию "Суджа", работники компании не имеют возможности выполнять стандартные процедуры по обслуживанию оборудования. Это является достаточным основанием для объявления форс-мажора и прекращения транзита газа в Европу", - отметил бывший руководитель ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, объявив о прекращении транзита газа компания не только потеряет доходы, но и может получить многомиллиардные иски от покупателей в Евросоюзе. При этом "Газпрому" необходимо поддерживать поставки газа в Венгрию и Словакию, чтобы не потерять их поддержку.

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Кроме того, Макогон отметил, что Москве необходимо сохранить транзит газа через так называемое Приднестровье, чтобы удержать эту территорию от реинтеграционных процессов с Молдовой.

Экс-глава "Оператора ГТС Украины" указал, что "Газпром" обеспечивает транзит газа через ГИС "Суджа" в объеме 42,4 миллиона кубометров по состоянию на 15 августа, а основными потребителями являются Словакия, Австрия и Италия, а также Венгрия.

ВСУ контролируют Суджу - последние новости

Ранее появилась информация о том, что ВСУ заняли газоизмерительную станцию "Суджа". Позже украинские военные сняли видео возле газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заверил, что транзитный маршрут поставок российского газа в Европу через Украину по-прежнему функционирует.

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