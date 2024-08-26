Сейчас журналист находится в больнице Мечникова в Днепре.

Количество раненых в результате российского удара по гостинице в Краматорске Донецкой области 24 августа 2024 года возросло до восьми. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Анастасия Медведева.

"Раненые – пятеро журналистов иностранного медиа 38, 40, 41, 46 и 58 лет. Кроме того, ранен 60-летний сотрудник отеля, а также 32 и 34-летняя женщины, которые на момент обстрела были в своих домах", – уточнила пресс-секретарь в комментарии "Суспільне Донбас".

Известно, что в тяжелом состоянии находится журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей. Об этом сообщила его жена Мария Семенченко в Facebook.

Видео дня

"24 августа в отель "Сапфир" в Краматорске прилетел "Искандер". Вы видели новость, что один из журналистов – в тяжелом состоянии. Уже могу сказать – это наш дорогой Иван Любиш-Кирдей. Он оказался недалеко от эпицентра взрыва, поэтому имеет многочисленные травмы и вообще находится в тяжелом состоянии", – написала она.

По ее словам, сейчас журналист находится в больнице Мечникова в Днепре.

"Он сейчас не в сознании. Им занимаются лучшие врачи, делают все возможное и невозможное", – рассказала Мария.

Ведущий ICTV Владимир Рунец, который является другом Ивана, сообщил, что журналист в коме.

Справка УНИАН. Иван Любиш-Кирдей – украинский телеоператор и фотограф, который сейчас работает оператором Reuters. Он снимал события во время Евромайдана, а в 2014 году вместе с другими журналистами Маркияном Лисейко, Георгием Тихим и Максом Левиным (погиб в марте 2022 года, освещая российское вторжение, – ред.) оказался в Иловайском котле. Тогда им удалось выйти. На основе отснятого тогда материала мир увидел документальный фильм "Кровавая война в Украине – Побег из Иловайска".

Кроме того, Иван Любиш-Кирдей является кавалером ордена "За заслуги" III степени (2022).

Удар по Краматорску 24 августа

24 августа 2024 года, на День Независимости Украины, российские захватчики нанесли удар по гостинице в городе Краматорск Донецкой области. Произошло это около 22:35. Враг применил ракету "Искандер-М". Пострадали, в частности, журналисты иностранного медиа.

Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что после 19 часов поисков нашли тело погибшего журналиста из Британии. Его имя не называлось, однако известно, что убитому россиянами медийщику было 40 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: