Количество раненых в результате российского удара по гостинице в Краматорске Донецкой области 24 августа 2024 года возросло до восьми. Об этом сообщила пресс-секретарь областной прокуратуры Анастасия Медведева.
"Раненые – пятеро журналистов иностранного медиа 38, 40, 41, 46 и 58 лет. Кроме того, ранен 60-летний сотрудник отеля, а также 32 и 34-летняя женщины, которые на момент обстрела были в своих домах", – уточнила пресс-секретарь в комментарии "Суспільне Донбас".
Известно, что в тяжелом состоянии находится журналист Reuters Иван Любиш-Кирдей. Об этом сообщила его жена Мария Семенченко в Facebook.
"24 августа в отель "Сапфир" в Краматорске прилетел "Искандер". Вы видели новость, что один из журналистов – в тяжелом состоянии. Уже могу сказать – это наш дорогой Иван Любиш-Кирдей. Он оказался недалеко от эпицентра взрыва, поэтому имеет многочисленные травмы и вообще находится в тяжелом состоянии", – написала она.
По ее словам, сейчас журналист находится в больнице Мечникова в Днепре.
"Он сейчас не в сознании. Им занимаются лучшие врачи, делают все возможное и невозможное", – рассказала Мария.
Ведущий ICTV Владимир Рунец, который является другом Ивана, сообщил, что журналист в коме.
Справка УНИАН. Иван Любиш-Кирдей – украинский телеоператор и фотограф, который сейчас работает оператором Reuters. Он снимал события во время Евромайдана, а в 2014 году вместе с другими журналистами Маркияном Лисейко, Георгием Тихим и Максом Левиным (погиб в марте 2022 года, освещая российское вторжение, – ред.) оказался в Иловайском котле. Тогда им удалось выйти. На основе отснятого тогда материала мир увидел документальный фильм "Кровавая война в Украине – Побег из Иловайска".
Кроме того, Иван Любиш-Кирдей является кавалером ордена "За заслуги" III степени (2022).
Удар по Краматорску 24 августа
24 августа 2024 года, на День Независимости Украины, российские захватчики нанесли удар по гостинице в городе Краматорск Донецкой области. Произошло это около 22:35. Враг применил ракету "Искандер-М". Пострадали, в частности, журналисты иностранного медиа.
Позже в Национальной полиции Украины сообщили, что после 19 часов поисков нашли тело погибшего журналиста из Британии. Его имя не называлось, однако известно, что убитому россиянами медийщику было 40 лет.