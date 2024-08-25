В МИД Украины подчеркнули, что целенаправленные удары по СМИ стали системной военной тактикой России, и эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследуемы и наказаны.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Краматорску ранены четыре журналиста, еще один может находиться под завалами.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора, по данным следствия, в 22:35 24 августа российские войска ударили, вероятно, ракетой "Искандер-М" по г. Краматорск.

"Под прицелом оккупантов оказался жилой квартал, где на территории разрушенного местного отеля получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностированы минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела", - сообщили в прокуратуре.

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Так, пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь. В то же время еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

Отмечается, что в эпицентре вражеской атаки было повреждено здание отеля и жилые дома. Поисковые работы продолжаются. На месте работают спасатели и правоохранители.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры было начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Впоследствии начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что количество раненых в Краматорске возросло до четырех.

"Все пострадавшие - журналисты агентства Reuters, граждане Украины, США, Латвии и Германии. Также, вероятно, под завалами до сих пор находится журналист из Великобритании. Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается", - написал он.

Кроме того, на сайте Polsat News сообщается, что в результате удара пострадала и польская журналистка Моника Андрушевская, которая проезжала мимо.

В то же время спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на своей странице в Х отметил, что минувшей ночью произошел еще один ужасный и целенаправленный российский обстрел жилых кварталов Краматорска, в результате которого были ранены журналисты иностранных средств массовой информации, которые находились в гостинице.

"Целенаправленные удары по СМИ стали системной военной тактикой России. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследуемые и наказаны", - подчеркнул он.

Обстрелы Донецкой области

Как сообщал УНИАН, 24 августа российские оккупанты обстреляли Константиновку Донецкой области. Обстрел, вероятно, велся из артиллерии. Целью стал жилой квартал города.

В результате атаки получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, пятеро горожан - трое мужчин и две женщины.

Кроме того, с ранениями различной степени тяжести в медицинские учреждения были доставлены мужчина и четыре женщины.

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