По состоянию на вчера было известно о 5 погибших.

В Харькове по состоянию на утро 26 мая более чем вдвое увеличилось количество погибших из-за вчерашнего российского бомбового удара по гипермаркету "Эпицентр".

Об этом сообщил сегодня утром начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Как известно, вчера вечером было известно о 5 погибших, около 40 пострадавших и 17 пропавших без вести.

"К сожалению, количество погибших в "Эпицентре" увеличилось до 11 человек", - написал чиновник на своем канале в Telegram.

Видео дня

Обстрелы Харькова

В течение субботы, 25 мая, российские оккупационные войска несколько раз обстреливали Харьков.

В частности, захватчики ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове днем 25 мая авиабомбами УМПБ Д-30.

Вечером россияне нанесли еще один удар по Харькову, уже четвертый за день. Местные власти сообщили, что оккупанты обстреляли центральную часть города. Уже известно о 18 пострадавших в результате атаки, среди них - 13-летний парень.

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко заявил, что россияне знали, куда они бьют. Боеприпас УМПБ Д-30 имеет достаточную точность.

"То, что заложили, во всяком случае, с каким-то отклонением - может быть десяток метров, не более. Он попадает именно туда, куда его направляли. Поэтому если россияне хотели попасть по гипермаркету - они, собственно, туда и направили эти координаты и занесли в систему наведения этого боеприпаса", - пояснил Романенко.

Вас также могут заинтересовать новости: