Использованные Россией для атаки боеприпасы попадают именно туда, куда их направляли, подчеркнул Романенко.

25 мая российские захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Враг бил авиационным боеприпасом УМПБ Д-30.

Как отметил в эфире телеканала "Мы - Украина" авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко, изначально эти боеприпасы позиционировались как высокоточное оружие с GPS-наведением. Они попадают именно туда, куда их направляли.

"То, что заложили, во всяком случае, с каким-то отклонением – может быть десяток метров, не более. Он попадает именно туда, куда его направляли. Поэтому если россияне хотели попасть по гипермаркету – они, собственно, туда и направили эти координаты и занесли в систему наведения этого боеприпаса", – пояснил Романенко.

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Удар по "Эпицентру" в Харькове

Днем 25 мая российские захватчики ударили по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. По данным местной облпрокуратуры, 17 человек считаются пропавшими без вести.

Отмечалось, что выяснять, сколько людей было в гипермаркете на момент атаки, будут по видеозаписям. Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко подчеркнул, что из-за сильного пожара "тела будут очень сильно изуродованы или от них не останется ничего".

Начальник полиции области Владимир Тимошко сообщал, что удар по гипермаркету был нанесен авиабомбами УМПБ Д-30.

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