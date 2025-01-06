"У россиян есть куча новых собранных самолетов. Но нет, что поставить внутрь - от электроники до двигателей", - авиаэксперт Анатолий Храпчинский

Эксперт по вопросам авиации Анатолий Храпчинский рассказал в интервью УНИАН, как живется под санкциями российской гражданской авиации, насколько существенны проблемы россиян в этой области и можно ли эти проблемы усилить.

Анатолий Анатольевич, буквально в последние недели в мире произошло несколько инцидентов с гражданскими самолетами. К примеру, пассажирский лайнер разбился в Южной Корее, пришлось экстренно садиться Boeing-737 в Норвегии... В этом смысле интересно, как себя чувствует российская гражданская авиация, которая после полномасштабного вторжения России в Украину находится под санкциями. Есть ли эффект от этих ограничений?

Российская Федерация сейчас использует самолеты, лишенные каких-либо гарантий производителя и защиты.

Надо не забывать, что после определенного количества часов работ отдельные элементы требуют замены. Речь о тех же гидравлических шлангах. Однако три года самолеты вроде Airbus и Boeing в России не обслуживаются. То есть, не происходит качественное техническое обслуживание - замена некоторых деталей, которые были бы сертифицированы этими компаниями. Также не обновляется программное обеспечение...

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Сейчас ремонты гражданских самолетов в РФ происходят вследствие того, что нужные детали либо снимаются с других бортов, либо попадают на территорию РФ в обход санкций. Кроме того, ОАО "Компания "Сухой" (производитель самолетов Су), которая использует для своих самолетов кучу западных компонентов, проталкивает закон, который предусматривает упрощение процедуры сертификации соответствующих компонентов. Но принятие такого закона может повлиять на безопасность полетов.

Более того, дополнительно министерство обороны РФ активно работает над подавлением GPS, что затрудняет навигацию. Это может привести к авиакатастрофам из-за повышения риска столкновения самолетов.

Вы сказали, что некоторые детали к самолетам РФ получает в обход санкций. Расскажете об этом подробнее?

В этом вопросе у россиян были прекрасные учителя как, например, Иран. Он тоже эксплуатирует и Boeing, и Airbus. Что они делают? Какая-то авиакомпания, допустим, из Таджикистана или Казахстана, покупает в ЮАР Airbus. Далее этот самолет летит к месту назначения, но у него случается какая-то "поломка", когда он находится в воздушном пространстве Ирана. Он приземляется в Тегеране и после этого становится... иранским самолетом, который можно эксплуатировать, или разобрать на компоненты для других самолетов. В то же время компания-однодневка, которая занималась его приобретением, ликвидируется.

Кроме того, тот же Иран активно помогает РФ с компонентами к самолетам: мы видим регулярные полеты транспортных самолетов между странами, видим активное судоходство в Каспийском море. То есть, Иран активно поставляет РФ определенные запасные части к российским гражданским самолетам.

Но ведь за такие "услуги" надо платить?

Я не буду говорить о политической составляющей, но после использования различных схем для обхода антироссийских санкций, использования для этого третьих стран, конечная стоимость ремонта гражданских самолетов в РФ существенно возрастает. Россияне жалуются, что деталь, которая когда-то стоила, например, 100 долларов, сейчас уже стоит 500 долларов.

Также надо вспомнить, что россиянам отключили обновление программного обеспечения, которое работает в аэропортах и, например, отвечает за бронирование билетов... Программы, действительно, несложно переписать. В 2023 году россияне заявили, что перешли на собственное программное обеспечение. Но оно странным образом соответствует программному обеспечению, западных стран которое использовали ранее. Обычно, оно ломаное, поэтому программы постоянно зависают. Были и случаи, когда они полностью слетали и в результате целые аэропорты становились на паузу.

Вернемся к самолетам. Сколько единиц россиянам удалось получить во время действия санкционных ограничений?

Что они сейчас имеют? В 2024 году, путем обхода санкций, в РФ попали 28 самолетов. Речь о таких самолетах как Bombardier и Airbus. Их или разбирали и доставляли каким-то образом частями, или они долетали до какой-то дружественной РФ страны, там перерегистрировались на российские и летели в РФ уже как российские.

А как же хваленая российская программа строительства тысячи самолетов до 2030 года?

Здесь интересно даже, почему Путин еще год назад заявил именно такую цифру - тысяча самолетов. Дело в том, что у России всего было около 1500 самолетов гражданской авиации. При этом, как раз около 900 самолетов - это борта иностранного производства. То есть, Путину доложили: мол, смотри, у нас тут 1500 самолетов, из них 900 - западные, давайте сделаем до 2030 года тысячу своих.

А что у них есть для этого? Один построенный цех на заводе в Казани, и еще один цех в Сибири.

И там что-то строится?

У россиян действительно есть куча собранных самолетов. Но нечего поставить внутрь - нет электроники, нет двигателей.

С двигателями у них вообще огромная проблема. Старый советский двигатель ПС90, разработанный еще авиаконструктором Павлом Соловьевым, стоит на Ту-214. Путин говорил о "перспективном двигателе" ПД14, однако этот двигатель имеет всего три тысячи часов налета. После этого нужен капитальный ремонт.

Также речь шла о какой-то новой разработке - двигателе ПД35, который они взяли с Pratt & Whitney. Еще в 2023 году россияне планировали провести испытания и показать его, однако, насколько известно, этот двигатель не соответствовал заявленным характеристикам.

Что касается непосредственно планов построить современные самолеты - Sukhoi Superjet, MC-21 и Ту-214 (в 2023-м планировалось 40 самолетов), они смогли сделать только два Ту-214 и один Ил-96-300. То есть, речь не идет о более современных, которые были в громких планах. Смогли сделать только три из сорока, причем старых, тех моделей, которые были разработаны еще в советское время.

И здесь главная проблема в том, что Sukhoi Superjet на 90% состоит из западных компонентов. МС-21 - это вообще китайский самолет, копия С-919. Россия просто взяла документацию и начала его делать у себя.

В конце 2024 года произошла громкая авиакатастрофа - азербайджанский пассажирский рейс получил повреждения над территорией РФ и разбился на территории Казахстана. Что вы думаете по поводу версий, которые называются как причина этой катастрофы?

Первое, что стоит отметить: в РФ устарели стандарты безопасности, почти нет проверок. Российские авиакомпании тогда не выполняли рейсы, а азербайджанской разрешили приземляться, то есть, иностранцев россияне не предупредили об опасности...

А что касается версий... Я до последнего буду поддерживать теорию, что нужно дождаться всей информации по расследованию авиакатастрофы, а потом говорить, как это было. Почему я говорю, что надо дождаться? Есть несколько факторов, которые привели к трагедии.

Во-первых, там не работала навигация. Во-вторых, россияне били направо и налево этими "Панцирями". В-третьих, расследование может привести к открытию кучи информации, которая касается даже сбития украинского Boeing в Иране (трагедия произошла в январе 2020 года, погибли 176 человек, находившихся на борту самолета, - УНИАН).

Россия и раньше сбивала гражданские самолеты, советский союз раньше сбивал гражданские самолеты. Надо дождаться всей информации и показать, весь цинизм того, что сделала РФ.

Какими могут быть последствия для россиян?

Россия выплатит компенсацию, покроет все убытки и все, больше ничего не будет. Напомню, Иран (после сбития Boeing компании МАУ) до сих пор не возместил все убытки Украине. В случае с катастрофой азербайджанского пассажирского самолета, должна быть позиция не только Азербайджана, но и Казахстана. А последний активно помогает России обходить санкции, в частности поставляя самолеты и авиакомпоненты, и хорошо зарабатывает на этом... Я был привлечен к журналистскому расследованию относительно получения Россией усилителей производства Германии, которые для РФ покупала казахская компания...

Нельзя исключать, что Казахстан использует ситуацию с авиакатастрофой азербайджанского самолета для получения каких-то дополнительных "бонусов" от РФ для себя.

А как насчет исключения РФ из ИКАО (агентство ООН, которое занимается международным сотрудничеством государств в области гражданской авиации)? Такая идея обсуждалась еще в 2022 году, но тогда, как говорится, не сложилось.

Большинство западных (и не только) компаний и так отказались летать через РФ. Но, например, Китай или ОАЭ еще летают. Безусловно, исключение РФ из ІСАО усложнит ситуацию для россиян. Вместе с тем, останется внутренняя навигация. И стоит учитывать, что сейчас россияне не летают в Европу и США напрямую, но могут и будут летать через Китай и третьи страны. Например, через Турцию, которая и так в некоторых вопросах активно помогает РФ.

Поэтому, думаю, ситуация кардинально не изменится, пока не начнется активный самолетопад, или воздушное пространство РФ не закроется вследствие того, что будут активнее работать украинские дроны.

Создается впечатление, что за три года Россия уже научилась жить под авиасанкциями. Можно ли сделать ограничения по-настоящему адскими для россиян?

Россия будет пытаться летать, продолжит искать замену деталей для гражданского авиапарка, обходя санкции. Пока у нее это получается, но в дальнейшем ситуация может ухудшиться.

Можно ли заблокировать России обход санкций? Есть случаи, когда спецслужбы находили директоров компаний, которые помогали обходить ограничения, арестовывали их. Я бы сделал, как в свое время сделал Израиль, когда они нашли источник поставок штекеров и сделали так, чтобы все поставки были бракованные. А это привело к весомым потерям возможностей Ирана.

Ярослав Конощук