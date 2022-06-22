В рамках учений "отработают вопросы" по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса.

Минобороны Беларуси с 22 июня по 1 июля в Гомельской области на границе с Украиной проводит мобилизационные учения военных комиссариатов.

Об этом пишет пропагандистский ресурс Белта.

В Минске убеждают, что учения носят ежегодный характер: "В прошлом году аналогичное было проведено с военными комиссариатами Могилевской области".

В рамках учений "отработают вопросы" по доукомплектованию военных комиссариатов путем призыва военнообязанных запаса.

За время пребывания на военных сборах с военнослужащими проведут занятия.

"В ходе учения предусмотрено выполнение военными комиссариатами мероприятий по оповещению и подаче военнообязанных на пункты отправки в воинские части. После формирования соответствующих команд военнообязанные будут отправлены по месту жительства, таким образом будет проверен вопрос контрольного оповещения", - говорится в сообщении министерства.

На пунктах отправки будут развернуты соответствующие пункты оповещения и сбора.

В ходе учения спланировано участие подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил.

"Поставка мобилизационных ресурсов в воинские части не планируется, а призванные в военные комиссариаты на учебные сборы военнообязанные будут участвовать в мобилизационном учении в составе военных комиссариатов", - сообщает Минобороны республики.

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