Численность армии Беларуси может серьезно возрасти, полагает эксперт.

Украине может грозить вторжение 40-45 тысяч беларуских военнослужащих.

У армии Беларуси может увеличиться резерв, который она способна выставить в качестве наступательной группировка, рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов в интервью одному из YouTube-каналов.

По мнению собеседника, численность беларуской армии может серьезно возрасти благодаря набору резерва, который они формируют для подготовки к войне.

"Если раньше мы говорили о 20-25 тысячах военнослужащих, которых может выставить армия Беларуси при 45 тыс. военнослужащих вообще в Вооруженных силах Беларуси, то сегодня он (самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко - Ред.) хочет развернуть до 80 тысяч военных. Значит, у него резерв может увеличиться где-то до 40-45 тыс., которые он может выставить в качестве наступательной группировки", - отметил эксперт.

Ранее Олег Жданов прогнозировал, что если президент России Владимир Путин "дожмет" Александра Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца.

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