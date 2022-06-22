В Северодонецке враг дважды обстрелял "Азот", повреждена территория очистных сооружений.

Враг дважды открывал огонь по заводу "Азот" в Северодонецке, повреждена территория очистных сооружений.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". На этот раз повреждена территория очистных сооружений и одна из проходных химического объединения", - говорится в сообщении.

Российские захватчики пытаются блокировать подразделения Сил обороны вблизи Боровского и Вороново, добавил глава Луганской ОВА.

Напомним, российские военные приближаются к Лисичанска город под обстрелами.

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