Враг пытается установить полный контроль над Северодонецком.

Оккупанты пытаются возобновить наступление на Славянск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Славянском направлении оккупанты осуществляют систематическое огневое влияние с целью создания условий для возобновления наступления на город Славянск. Ведут штурмовые действия. Осуществляют огневое поражение из реактивных систем залпового огня неподалеку новой Дмитровки, Осиновки, Курульки, Ивановки и Адамовки", - добавили в ведомстве.

На Харьковском направлении враг ведет воздушную разведку с целью выявления мест дислокации наших войск. Агрессор проводил интенсивные артиллерийские обстрелы украинских позиций вблизи Харькова, Старого Салтова, Рубежного и Чепиля. Кроме того, враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Украинка, Петровка, Шевелевка, Базалеевка и Прудянка.

На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях с целью выхода на административные границы Луганской области.

"Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские войска имеют определенный успех в продвижении к Лисичанску с юга. Существует угроза атаки на окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Вас также могут заинтересовать новости: