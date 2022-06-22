Сейчас известно о по меньшей мере трех раненых гражданских.

Российские военные приближаются к Лисичанску, город под обстрелами.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку... Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации. Имеем по меньшей мере трех раненых гражданских, повреждения получили несколько полицейских", - сообщил он.

Гайдай также отметил, что ракетные удары выдержали здания полиции, прокуратуры, СБУ.

Ранее сообщалось, что российские войска имеют определенный успех в продвижении к Лисичанску с юга. Существует угроза атаки на окрестности Лисичанска в ближайшую неделю.

Как ранее сообщал УНИАН, Тошковка в Луганской области полностью оккупирована россиянами, оккупанты пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины.

Глава военной администрации Северодонецкого района Роман Власенко заявил, что в Северодонецке не прекращаются уличные бои.

Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские военнослужащие мужественно защищаются от оккупантов и в будущем могут освободить захваченную часть Донбасса.

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