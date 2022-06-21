По словам Олега Жданова, Лукашенко сейчас активно ищет "пути отхода" для себя.

Если президент РФ Владимир Путин "дожмет" Александра Лукашенко вступить в войну против Украины, то армия Беларуси может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия в течение месяца

Такое мнение высказал известный военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Для Лукашенко это очень плохая ситуация. Ведь для нас это (возможное нападение Беларуси) уже не будет неожиданностью. Мы будем готовы и не дадим зайти колоннами, мы дадим бой прямо на границе", – уверен он.

При этом Жданов акцентировал внимание на том, что Лукашенко сейчас очень активно ищет поддержки у Запада:

"Лукашенко начал активные действия поиска путей отступления для себя. Он ищет, кто на Западе станет его доверенным лицом в переговорах с западными странами… Кроме того они объявили, что с 20 июня Беларусь готова допустить на свою территорию иностранных наблюдателей. Особенно, из западных стран. Это очень такой показательный жест".

Напомним, по мнению Жданова, Путин собирается с визитом в Беларусь, чтобы "дожать" Лукашенко вступить в войну против Украины:

"Это единственная цель, ради которой Путин едет в Минск. Очевидно, он понял, что вызовами "на ковер" в Кремль Лукашенко не уломать. И каждый раз Лукашенко, когда едет к себе домой, там он чувствует себя, как рыба в воде. И потому Путин едет дожимать".

Вас также могут заинтересовать новости: