Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Беларусь ведет разведку на границе с Украиной и оборудует инженерные позиции.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Оккупанты продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях определены подразделения вооруженных сил республики Беларусь основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций и охране государственной границы", - говорится в сообщении.

На Северском направлении россияне с целью демонстрации присутствия, удерживают до трех батальонных тактических групп и подразделения воздушно-десантных войск в приграничных районах Брянской и Курской областей.

"Противник обстрелял из минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье Сумской области, а также населенного пункта Гремяч Черниговской области", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что если президент России Владимир Путин "дожмет" Александра Лукашенко вступить в войну против украинского государства, то беларуская армия может сформировать ударную группировку и начать активные боевые действия на протяжении месяца.

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