Тысячи военных и аномально много техники: The Guardian раскрыл детали операции в Курске

В то же время украинцы в другой части Сумской области готовятся покинуть свои дома навсегда из-за угрозы новой оккупации.

Украинские военные внезапно начали наступление на Курскую область, застав россиян врасплох. Продвижение продолжается.

Как пишет The Guardian, дорога от украинского города Сумы до российской границы короткая. Примерно за 45 минут можно прибыть к разгромленному российскому пограничному посту. Территория за его пределами больше не контролируется Кремлем.

Переправа через Суджу сейчас находится примерно в 8 км от текущей линии фронта в Курской области России. Целую неделю после вторжения граница остается в руках украинцев. Во время короткого визита на эту территорию журналисты слышали треск отлетающей артиллерии, а не треск летящих в ответ снарядов.

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Дальше вооруженные украинские военные журналистов не пропустили. За их спинами была территория РФ, которую, как заявило Министерство иностранных дел, Украина не заинтересована окончательно оккупировать. Зато в ведомстве заявили, что атака была креативной попыткой самозащиты, нанося удар там, где россияне самые слабые.

Украинцы пересекли пункт в Судже в первый день вторжения. На видео, обнародованных украинскими источниками, видно, как несколько десятков российских пограничников сдаются, ошеломленные неожиданной атакой. Несмотря на серьезные повреждения с украинской стороны, большинство разрушений пограничного поста было вызвано ранее во время войны: самым заметным доказательством вторжения были старые обломки, сметенные в сторону, чтобы расчистить дорогу.

Вот уже восемь дней украинская военная техника, обозначенная опознавательными белыми знаками, движется вперед. Украинские источники говорят, что Киев привлек к рейду тысячи военных, но, что также примечательно, это количество бронетехники в регионе, гораздо большее, чем в других точках войны.

Хотя гражданские украинцы из сел к северу от Сум сообщили об интенсивных российских планерных бомбардировках и обстрелах сразу после начала вторжения утром 6 августа, продвижение было таким быстрым, что украинцы отбросили российские пушки. Следовательно, украинские территории теперь не под ударом.

"Так мы живем"

Но в других местах к северу и северо-западу от Сум, где линия фронта остается границей, остается тревожное ощущение, поскольку военная активность возросла. В приграничном городе Белополье осталась группа преимущественно пожилых людей. Они ждут гуманитарной помощи от волонтеров и не желают давать комментарии журналистам.

67-летний Николай Мартыненко по дороге от волонтерского пункта сказал, что сейчас спит в соседском подвале. "Так мы живем", - сказал он, показав импровизированную кровать в затемненном помещении с утрамбованным грунтом на полу. По его словам, российские обстрелы постепенно усиливаются с конца апреля и "учащаются" с начала украинского вторжения.

Мартыненко сказал, что не намерен выезжать из села, ведь в начале войны выехал из Мариуполя.

"Я жил возле "Азовстали", - сказал он. Но другие жители села готовились уехать навсегда.

В местной администрации 31-летняя Инна рассказала, что ситуация стала невыносимой, описав регулярные "мощные сильные обстрелы". "Когда уже близко, хватаю детей и иду в подвал.Стало слишком громко, я боюсь за детей, им надо жить нормальной жизнью", - сказала Инна. В ее планах сначала эвакуироваться в Сумы, а потом "ехать дальше".

Муж Инны - военный, и она поддерживает украинское вторжение.

"Хорошо, что они туда зашли. Я больше не могу терпеть эти страдания", - сказала женщина.

По словам городского головы Юрия Зарко, который со своей небольшой командой работает в подвальном бункере, Белополье становится безлюдной серой зоной. Он когда-то имел надежды на развитие промышленности в Белополье, но это было сведено на нет из-за полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года. Теперь он полусерьезно говорит, что самой большой надеждой региона является стать "базой НАТО на границе".

Бои в Курской области

На фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины. Кроме того, началась "демилитаризация" Калининграда, сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Как пишет "Суспільне", продвижение украинских войск на территории Курской области РФ осложнено сопротивлением в направлении областного центра. По словам источников среди военных, участвующих в Курской операции, на некоторых рубежах Силы обороны будут окапываться.

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