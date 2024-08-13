Сейчас наблюдается сильное сопротивление в направлении Курска.

Продвижение украинских войск на территории Курской области РФ осложнено сопротивлением в направлении областного центра. Об этом пишет "Суспільне".

Как рассказали источники среди военных, участвующих в Курской операции, на некоторых рубежах Силы обороны будут окапываться. Также подтверждено взятие под контроль города Суджа. Однако промышленный район этого населенного пункта еще не проверили.

В ближайшее время должно появиться официальное подтверждение того, что Суджа находится под контролем ВСУ. Отмечается, что также военные уже прошли населенные пункты Колмаков, Мартыновку, Русское Поречное, Погребки. Местных жителей немного, и они "немного возмущаются" действиям ВСУ, рассказал источник "Суспільного".

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"В селах пробуют партизанить из оружия для охоты. Сейчас сильное сопротивление в направлении Курска. Соответственно, уже продвижение затруднено", – сказал собеседник.

Бои в Курской области: важные новости

На фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины. Кроме того, началась "демилитаризация" Калининграда, сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в докладе Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

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