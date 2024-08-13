Он также отметил, что разрешение на использование украинскими военными дальнобойного оружия было бы хорошим знаком.

Уже несколько дней продолжается украинская операция в Курской области РФ. Россия начала перебрасывать туда войска не только с фронта в Украине, но и из Калининграда.

Об этом сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Он также выразил уважение действиям Украины "на севере" и подчеркнул, что сейчас никто не говорит, что перейдены "красные линии".

"Я говорю литовскому народу: вы посмотрите, как украинцы за вас борются, потому что из-за их борьбы им (россиянам, – ред.) надо отводить войска из Калининграда. Мы даже называем это "демилитаризацией" Калининграда, которая происходит благодаря храбрости ваших военных, благодаря вашим решениям", – заявил Кащюнас. Видео дня

Он также отметил, что разрешение на использование украинскими военными дальнобойного оружия было бы хорошим знаком.

"Мы лоббируем это, уверен, что мы должны это делать", – добавил литовский министр.

Бои в Курской области РФ: важные новости

За время операции в Курской области РФ украинские защитники взяли под контроль уже 74 населенных пункта страны-агрессора. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Накануне же он говорил, что под контролем ВСУ находится около 1000 квадратных километров территории РФ.

Между тем представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что Украина не предупреждала администрацию Соединенных Штатов Америки о предстоящей атаке на Курскую область РФ. По его словам, Вашингтон проводит консультации и обсуждает с Киевом эту операцию. При этом он отметил, что удары Украины по территории РФ с применением американского оружия соответствуют политике США.

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