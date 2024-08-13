Эти силы необходимы ему для защиты собственного приграничья.

Россия вывела из оккупированной части юга Украины часть своих войск. Они должны отражать украинское наступление в Курской области.

Об этом в интервью Politico рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой. "Россия передислоцировала некоторые свои подразделения из Запорожской и Херсонской областей на юге Украины", - сказал он журналистам.

В то же время представитель ОСУВ "Таврия" отметил, что речь идет об относительно небольшом количестве подразделений. В эфире телемарафона он сказал, что россияне накопили большое количество личного состава, в частности в Запорожской области. А в ночь отвода части своих сил захватчики провели несколько атак на Херсонщине. "Мы еще должны понять, не является ли это дымовой завесой", - добавил Лиховий.

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Бои на территории России

Продолжается украинская военная операция на территории Российской Федерации. Сегодня главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что под украинским контролем находятся уже 74 населенных пункта.

Появляется много сообщений о большом количестве пленных россиян. По словам нардепа Михаила Цимбалюка, среди них есть такие, которых Москва захочет быстро обменять.

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