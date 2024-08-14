В то же время источники не уточнили, сколько войск перебрасывает Россия с украинского фронта в Курск.

Россия выводит часть войск из Украины в ответ на наступление украинских войск на Курскую область.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди американских чиновников. Отмечается, что эти действия свидетельствуют о том, что рейд ВСУ в Курскую область спровоцировал вынужденную перегруппировку сил России.

Собеседники издания отметили, что США все еще пытаются определить значение этого шага России, и не уточнили, сколько войск перебрасывает Россия с украинского фронта в Курск.

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Эта оценка подтверждает заявления украинских чиновников о том, что внезапная операция в Курской области отвлекла российские войска от Украины.

В то же время Politico Europe также сообщило со ссылкой на чиновника в Киеве, что "относительно небольшое" количество российских подразделений было выведено для ответа на вторжение в Курскую область. Американские чиновники сообщили журналу, что до сих пор неясно, сколько войск Россия выводит из Украины.

Государственный департамент и Белый дом не ответили на запросы о комментариях.

Бои в Курской области

На фоне украинской операции в Курской области РФ начала выводить подразделения из Украины. Кроме того, началась "демилитаризация" Калининграда, сообщил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отчитался президенту Владимиру Зеленскому, что сейчас под контролем Украины находятся уже 74 населенных пункта Курской области.

Как пишет "Суспільне", продвижение украинских войск на территории Курской области РФ осложнено сопротивлением в направлении областного центра. По словам источников среди военных, участвующих в Курской операции, на некоторых рубежах Силы обороны будут окапываться.

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