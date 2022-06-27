В Турции уверяют, что Запад принял их позицию.

Турция не будет присоединяться к санкциям против России, даже несмотря на просьбы Запада.

Об этом заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

"Мы не можем этого сделать, так как это ударит по нашей экономике прежде всего. С другой стороны, у нас посредническая роль, ведь все идет через Турцию", - рассказал он в интервью телеканалу Haberturk.

"Мы не вводим санкции и не будем к ним подключаться. Мы должны защищать свои интересы. Если все разрушат мосты, кто в итоге будет говорить с Россией? Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию. На Западе ее приняли", — сказал представитель Эрдогана.

Напомним, Турция грозится отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО более чем на год. Председатель Турецкого парламента заявил, что страна заслуживает большего уважения.

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