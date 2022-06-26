Вопрос о необходимости вернуть смертную казнь поднял турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи лесными пожарами в стране.

Турция готова пересмотреть решение 2004 года об отмене смертной казни.

Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.

Вопрос о необходимости вернуть смертную казнь поднял турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи лесными пожарами в стране.

Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть "устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор".

Глава Минюста Турции сказал, что "комментарии президента являются для нас инструкциями".

"Мы начали работать над этим как министерство", – сказал Боздаг, добавив, что сейчас в Турции за лесные пожары предусматривается наказание в виде 10 лет тюрьмы с возможным пожизненным сроком.

Как сообщает издание, министр лесного хозяйства страны заявил, что 88% лесных пожаров в Турции были вызваны людьми.

Смертная казнь в Турции:

Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.

2 августа 2018 года Эрдоган заявлял о готовности восстановить в Турции смертную казнь.

В 2019-м он сказал, что ратифицирует отказ от моратория на смертную казнь, если такое решение примет парламент.

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