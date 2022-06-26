Турция готова пересмотреть решение 2004 года об отмене смертной казни.
Об этом заявил министр юстиции Турции Бекир Боздаг, сообщает Reuters.
Вопрос о необходимости вернуть смертную казнь поднял турецкий лидер Тайип Эрдоган в связи лесными пожарами в стране.
Эрдоган заявил, что наказание за поджог леса должно быть "устрашающим, и если это смертный приговор, то это смертный приговор".
Глава Минюста Турции сказал, что "комментарии президента являются для нас инструкциями".
"Мы начали работать над этим как министерство", – сказал Боздаг, добавив, что сейчас в Турции за лесные пожары предусматривается наказание в виде 10 лет тюрьмы с возможным пожизненным сроком.
Как сообщает издание, министр лесного хозяйства страны заявил, что 88% лесных пожаров в Турции были вызваны людьми.
Смертная казнь в Турции:
Смертная казнь была отменена в Турции в 2004 году.
2 августа 2018 года Эрдоган заявлял о готовности восстановить в Турции смертную казнь.
В 2019-м он сказал, что ратифицирует отказ от моратория на смертную казнь, если такое решение примет парламент.
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