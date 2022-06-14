Председатель Турецкого парламента заявил, что страна заслуживает большего уважения.

Турция готова отложить членство Швеции и Финляндии в НАТО более чем на год, если страны не выполнят их требования.

Об этом The Guardian заявил председатель Турецкого парламента Акиф Чагатай Кылыч.

"Это вопрос жизненно важных национальных интересов, и мы готовы предотвратить их членство в течение года, если это необходимо. Турция является второй по величине армией в НАТО и предоставляет беспилотники, которые помогают Украине защищаться. Мы заслуживаем большего уважения", - сказал он.

Также политик отметил, что Турция уважает свои обязанности и ответственность перед альянсом.

"Что [Швеция и Финляндия] собираются делать? Они укрывают террористические организации, которые убивают мой народ, не уважают мои границы, представляют экзистенциальную угрозу для моей страны. Единственное, чего мы требуем, это чтобы не было различий. Террористическая организация есть террористическая организация", - подчеркнул он.

Этот вопрос угрожает сорвать саммит НАТО, который должен начаться в Мадриде 29 июня.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Послы Альянса встретились, чтобы начать переговоры о присоединении скандинавских стран к военно-политическому блоку. Однако Турция заблокировала процесс.

Она требует снять с Турции санкции на поставки оружия и прекратить поддерживать представители Рабочей партии Курдистана и Движения Фетхуллаха Гюлена.

Кроме того, Турция отправила Финляндии десять запросов на экстрадицию. Финляндия запросы Турции удовлетворила лишь частично.

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