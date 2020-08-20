Кравчук объяснил, как Россия блокирует работу минской ТКГ по Донбассу

Россия и ее приспешники блокируют работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку, мол, в принятом парламентом постановлении о назначении на 25 октября местных выборов "отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера".

Россия блокирует работу Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе требованием отменить постановление Верховной Рады о невозможности проведения местных выборов на оккупированных территориях.

Об этом глава украинской делегации в Контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, Россия и ее приспешники блокируют работу ТКГ, поскольку мол в принятом Верховной Радой постановлении о назначении на 25 октября местных выборов "отступили от Минских соглашений, от формулы Штайнмайера".

«Это главная причина», - отметил Кравчук.

По его словам, при рассмотрении любых вопросов вчера на заседании ТКГ и заседаниях подгрупп представители РФ и боевики заявляли, что могут согласовать эти вопросы, но только при условии, что Верховная Рада примет решение относительно местных выборов, которое «будет отвечать Минским соглашениям и существовавшим договоренностям».

Также его спросили, в чем, по мнению подконтрольных России боевиков, заключается противоречие постановления Верховной Рады о местных выборах.

По словам Кравчука, «они не возражают, чтобы выборы проходили по всей территории Украины», но требуют отменить в постановлении Верховной Рады пункт о невозможности проведения голосования на оккупированных территориях.

«Тогда разблокируется наша работа, наше движение вперед», - добавил он.

Он отметил, что главным достижением на недавних переговорах в рамках ТКГ стала договоренность об установлении режима прекращения огня.

"Если это процесс, который начался, и начался активно, будет иметь продолжение, то это будет означать, что мы движемся вперед к главной задаче - миру на Донбасса. Другого у нас нет. Это самое главное - и для людей, и для президента, и для всей украинской власти. И тут на дороге появился этот вопрос - закон о местных выборах", - заявил Кравчук.

Однако, по его словам, украинская сторона не отрицает, что выборы на Донбассе должны состояться, но после вывода оккупационных войск и восстановления контроля над восточной границей.

"Но в постановлении о выборах... они не хотят, чтобы мы писали, что выборы состоятся везде, кроме как у них... Они хотят, чтобы это было снято. Но это вовсе не означает, что когда мы его изменим, то у них состоятся выборы", - добавил Кравчук.

Вместе с тем он отметил, что не знает, поддержит ли такие требования Верховная Рада.

Переговоры ТКГ по Донбассу: что было раньше

15 июля Верховная Рада приняла постановление о назначении очередных местных выборов на 25 октября. Согласно решению, выборы на оккупированных территориях Крыма и Донбасса не назначаются и не проводятся.

По информации пресс-службы Офиса президента, 19 августа на встрече участников Трехсторонней контактной группы Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а также комплекса мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 год).

Сегодня, 20 августа, журналист Сергей Гармаш, который на переговорах в рамках ТКГ представляет отдельные районы Донецкой области, в Facebook высказал мнение, что Москва, "слив" в СМИ документ с требованием отменить постановление Верховной Рады о местных выборах, сделала невозможным не только выполнение этой требования, но и саму постановку такого вопроса перед парламентом.

Гармаш считает, что таким образом Россия сознательно загнала ситуацию в тупик и блокирует проведение запланированной на конец августа встречи советников лидеров стран «нормандского формата».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виталий Саенко