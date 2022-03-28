"Кадыровцы" боролись с пустым жилым домом, а оператор даже не пытался укрыться от возможного ответного огня.

Чеченские бойцы оконфузились постановочным видео, на котором "борются" с пустым жилым домом.

Ролик появился в сети.

"Кадыровцы", которых в Украине прозвали TikTok-воинами за абсолютную бездарность на поле боя, решили продемонстрировать свою "храбрость", но спектакль не удался - его испортили ляпы.

В частности, чеченцы на кадрах разыграли уличный бой с перестрелкой. На самом же деле они обстреляли пустой жилой дом, в котором не было украинских защитников. Это подтверждает и то, что в ответ на огонь "кадыровцев" не было ответа. Кроме того, оператор, четко осознавая, что в него не попадут из пустого дома, даже ради спектакля не пытался имитировать прикрытие от вероятного ответного огня.

Ранее сообщалось, что одним из батальонов полка чеченского лидера Рамзана Кадырова руководит Руслан Геремеев, известен как фигурант дела об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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