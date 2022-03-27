Боевик, который избежал наказания за преступление, прибыл в Украину по приказу Кремля.

Одним из батальонов полка чеченского лидера Рамзана Кадырова руководит Руслан Геремеев, известный как фигурант дела об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

Геремеев был замечен на одной из последних видеозаписей утреннего намаза под Мариуполем. Ролик опубликован на одном из российских Telegram-каналов. Боевик, который избежал наказания за преступление, прибыл в Украину по приказу Кремля.

Ролик о "подвигах" кадыровцев записан почти на чеченском языке.

Руслана Геремеева пытались задержать как одного из подозреваемых в резонансном убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова. Несмотря на то, что спецоперацию проводили сотрудники центрального аппарата ФСБ совместно с дагестанским УФСБ, Геремеева задержать не удалось. После этого Руслан Геремеев под охраной местных силовиков переехал в укрепленное село Джалка, где его так и не смогли задержать следственные органы ни как "ключевого свидетеля", ни как "соучастника". В конце марта стало известно, что Руслан Геремеев покинул Россию.

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