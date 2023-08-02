На изображении можно увидеть легковые авто и бульдозеры, которые работают.

Появился спутниковый снимок полигона под белорусскими Осиповичами, где базируются боевики ЧВК "Вагнера". Там сейчас продолжается строительство укреплений.

Об этом сообщает белорусское "Радио свобода" со ссылкой на спутниковый снимок Planet Labs. Изображение датируется 31 июля. На снимке зафиксирован полигон "Репища" под Осиповичами, расположенный в 15 километрах от лагеря "Вагнера" в селе Цель. На изображении видно, что на территории полигона ведутся активные строительные работы.

"Видно строительство многочисленных укреплений, возможно, землянок. Возле них видны объекты, похожие на легковые авто и светло-серые микроавтобусы УАЗ (так называемые "буханки"), работают бульдозеры", - сообщает издание.

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Также, как пишет издание, есть изображения, которыми делятся сами "вагнеровцы" в соцсетях. На них видны окопы и блиндажи.

"Вагнеровцы" в Беларуси - последние новости

После того, как июньский мятеж "вагнеровцев" в России закончился договоренностями с Путиным и Лукашенко, на белорусскую территорию прибыли более десяти колонн наемников. Также они с собой привезли и бронетехнику.

Членов ЧВК размещали под Осиповичами в лагере, расположенном в селе Цель, где собралось уже более более 5 тыс. наемников.

Польский премьер Матеуш Моравецкий в конце июля заявил, что членов "Вагнера" перебросили в сторону так называемого Сувальского коридора (название условной линии, которая идет к Калининградской области из Беларуси по польско-литовской границе). По мнению премьера, боевики могут совершить провокации.

Эксперты же добавляют, что этих сил недостаточно для более серьезных действий, таких как наступление на Украину с севера.

Позже стало известно, что "вагнеровцы" начали использовать еще одну локацию под городом Осиповичи - старые военные склады, расположенные возле села Поплавы (территория одноименного бывшего военного городка №28).

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