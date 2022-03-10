Российское командование начинает сжигать тела убитых оккупантов в Украине в обыкновенных ямах.

Как сообщают очевидцы, в Чаплынке, на административной границе с Крымом, 9 марта насыпью в яму закинули тела около 50 убитых на Херсонщине и Николаевшине российских солдат и с самого утра сжигают их, передает советник главы МВД Антон Геращенко.

"Местные жители спросили, зачем так поступать с телами погибших, им сказали, что был запрет на то, чтобы отправлять тела в РФ", - написал Геращенко в своем Телеграмм-канале.

Ранее стало известно о том, что Минобороны РФ приказало уничтожать тела своих военных, погибших в Украине. Соответствующий документ от 26 февраля, подписанный заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, опубликовало Оперативное командование "Север".

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