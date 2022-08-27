Колона включает более двадцати боевых машин.

Российские оккупанты перебросили в Крым очередную партию техники. В нее вошли танки, артиллерийские системы, БМП, ракетные тягачи и цистерны с топливом.

Движение колоны по железной дороге сняли на видео журналисты портала Крым.Реалии.

В ролике можно заметить более двадцати единиц техники. Оккупанты перебросили танки моделей Т-72 и Т-80, два типа самоходных гаубиц — 152-мм 2С19 "Мста-С" и 122-мм 2С1 "Гвоздика", БМП и грузовики. Рашисты также передислоцировали в Крым специальную технику, например, ракетные тягачи и инженерно-саперные машины, среди которых инженерная машина разграждения ИМР-1 на базе танка Т-55. А вместе с колонной транспортировались цистерны с топливом.

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На видео есть кадры с замедленной съемкой. При их внимательном рассмотрении можно заметить, что техника маркирована буквой V — одним из символов российской агрессии.

Напомним, 16 августа на складе боеприпасов и техники под Джанкоем прогремели взрывы. Минобороны РФ назвало их результатом диверсии. Согласно сведениям СМИ, это отработало элитное украинское подразделение.

После серии взрывов в Крыму Россия решила вывести свои самолеты с территории полуострова. Согласно данным НАТО, она передислоцировала десять истребителей.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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