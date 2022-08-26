Россия переместила с территории полуострова десять самолетов.

На фоне недавней серии взрывов в Крыму Россия решила позаботиться о своих истребителях. Страна-агрессор вывела десять самолетов с территории полуострова.

Соответствующей информацией поделилось издание Business Insider, которое получило в распоряжение секретный отчет НАТО за 22 августа.

"Россия, скорее всего, выведет свои военно-воздушные силы в Крыму, чтобы предотвратить дальнейшие атаки со стороны Украины", — сказано в документе.

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В НАТО сообщили, что враг уже перебросил десять своих самолетов с территории полуострова в Россию. Это касается шести истребителей СУ-35С и четырех перехватчиков МиГ-31БМ.

Однако в отчете говорится о важности аэродрома Бельбек возле Севастополя. Несмотря на ротацию, он остается ключевым пунктом для "для обеспечения воздушной поддержки на юге Украины и Черного моря". По данным НАТО, на аэродроме дислоцируются 32 российских истребителя. Основную массу из них составляют СУ-27, но есть небольшое количество СУ-35С и МиГ-31БМ.

Еще один шаг России — увеличение тактических ракет класса "земля-воздух" в Крыму, чтобы противостоять атакам украинской стороны, например, уничтожать беспилотники. При этом РФ испытывает проблемы в борьбе с дронами. Средствам ПВО оккупантов тяжело обнаруживать БПЛА.

Как сообщал УНИАН, 9 августа, на аэродроме в Новофедоровке на территории Крыма произошли взрывы. Украинская сторона отрицала свое причастие к инциденту, хоть и была довольна результатом. Вследствие атаки удалось уничтожить девять вражеских самолетов, о чем рассказали в Командовании ВС ВСУ.

А 16 августа взрывы прогремели на складе боеприпасов и техники под Джанкоем. Минобороны РФ назвало их результатом диверсии. Согласно сведениям СМИ, это отработало элитное украинское подразделение.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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