Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории временно оккупированного полуострова.

Руководство оккупантов приказывает "любым способом" скрывать факты взрывов на складах боеприпасов и военных объектах в Крыму, которые все чаще происходят на территории временно оккупированного полуострова.

В частности, с таким приказом выступил заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков во время специального совещания, информирует украинская разведка.

В то же время, в случаях, если информация об уничтожении военных объектов станет публичной, оккупанты будут рассказывать о халатности или безответственности определенных должностных лиц, фамилии которых уже установлены и которые будут привлечены к ответственности

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Уже тысячи россиян пытаются срочно выехать с территории Крыма. Паника у оккупантов поднялась после серии взрывов на военных объектах – говорится в сообщении.

Напомним, большая часть боевых самолетов морской авиации российского Черноморского флота вышли из строя после взрывов в начале августа на авиабазе "Саки" у Новофедоровке в оккупированном Крыму.

Аналитики ISW считают, что желание РФ усилить защита оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта.

По словам советника ОП Алексея Арестовича, операция по освобождению Крыма началась.

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