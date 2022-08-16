В российском Минобороны утверждают, что в результате диверсии в Крыму нет людей, которые серьезно пострадали.

Минобороны Российской Федерации признало, что взрывы в захваченном Крыму возле Джанкоя произошли в результате диверсии.

Нет серьезно пострадавших, принимаются меры для ликвидации последствий диверсии, сообщает пропагандистское агентство "РИА Новости" в Telegram.

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", - сообщили в Минобороны РФ.

По его данным, также повреждены электростанция, железнодорожное полотно и линии электропередач.

Взрыв в Крыму сегодня - что случилось

Под Джанкое рано утром 16 августа произошли взрывы. Сначала пособники оккупантов утверждали, что случился пожар на электрической подстанции.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что горит российская воинская часть в поселке Азовское Джанкойского района.

Нардеп Алексей Гончаренко поделился, что в Крыму уничтожен вражеский склад боеприпасов.

В Минобороны РФ заявляли, что на полуострове вблизи Майского было "возгорание" в воинской части на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов.

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