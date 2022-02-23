Прифронтовой город живет в условиях регулярных вражеских обстрелов.

Стало известно, какие настроения царят в прифронтовом городке Счастье, расположенном на линии фронта в Луганской области. Он регулярно попадает под обстрелы со стороны боевиков, инфраструктура Счастья значительно пострадала.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на опрошенных жителей Счастья.

Один из них, Леонид, рассказал, что из дома старается не выходить, но в подвале не прячется.

"Не хочу, чтобы не попасть под обстрел. Во вторник тут было очень весело весь день. Я бы сказал - ужас, давно такого у нас не было. Ночь прошла спокойно, да и сегодня утром тихо. Свет сейчас есть, а воды нет, повреждены насосы. Мы с соседями когда-то во дворе за свой счет пробили скважину, поэтому ходим за водой туда. Выстраивается очередь, немного страшно, что стоишь на улице, ждешь когда что-то прилетит", - рассказывает Леонид.

Он добавил, что поддерживает мирное урегулирование конфликта - "войной проблемы не решить".

Другая жительница города, Дарья, призналась, что подозревает врага в подготовке провокации: минувшая ночь была неспокойной, а утром внезапно наступила тишина.

"Вчера по городу прилетали мины, а за городом ложились "грады". Давно мы их не слышали. На улицу выходить страшно, за водой выстраиваются длинные очереди. Некоторые, у кого есть средства, покидают город, снимают жилье подальше. Если объявят эвакуацию, то мы, наверное, уедем. Судя по тому, что мы тут видим, все готовятся к широкомасштабным военным действиям", - говорит Даша.

Медсестра одной из больниц тоже признается, что ничего хорошего в ближайшее время не ждет.

"Надоело все. Мы только начали как-то жить, все успокоилось и тут снова! Обстрелы, нет тепла, воды. На работу выходить страшно, детей в квартире одних не оставишь, а с ними идти на улицу еще страшнее. Ходят всякие слухи, в соцсетях какие-то люди нагнетают панику, все время спрашивают про эвакуацию. Куда эвакуировать? Кто хотел и мог, тот уже в 2014 году уехал. Остались тут пенсионеры и беднота, у кого нет денег, чтобы снимать жилье. Оставьте нас уже в покое, хватит", - возмущается Виктория.

Валерия, которая воспитывает двоих детей, рассказывает, что они очень боятся "Градов".

"Они маленькие и не знают, как это было раньше. Хотя живут в прифронтовом городе, тут всегда неспокойно. Кошка забилась куда-то, мы ее до сих пор выманить не можем, даже покушать не выходит. Конечно, больше всего я боюсь прямого попадания. Мы выходим в коридор, где нет окон и там раскладываем матрасы и лежим. Вообще, я бы хотела, чтобы нас оставили в покое. Мы уже несколько лет спокойно жили, никакой России нам здесь не нужно. Моя соседка по этажу, когда начинается обстрел, кричит: "Задолбали, сволочи, стреляйте в своей России!" Это она так успокаивает себя. Но нас ведь никто в покое оставлять не собирается, и это очень беспокоит", - рассказала она.

Другие жители признаются, что днем прятались в подвалах, запасаясь водой и фонариками. Некоторые там уже живут, периодически приходя домой отдохнуть, согреться и взять еду.

Как сообщал УНИАН, ранее в Донецкой области оккупационные войска обстреляли населенные пункты Зеленополье и Николаевка, попали в детсад и жилой дом. Детей прятали в подвале, известно, что одна женщина получила ранения.