Суд Гааги подтвердил, что малайзийский рейс MH17 на Донбассе был сбит российской ракетой, а также то, что территорию так называемой "ДНР" на момент сбития самолета контролировала Россия.

Сегодня, 17 ноября, Гаагский суд признал полный контроль Российской Федерации действий "ДНР" с мая 2014 года.

По словам голландской экспертки по правовым вопросам Мариеке де Хоон, это означает, что войну на Донбассе в Украине квалифицируют как международный вооруженный конфликт.

Эксперт подчеркнула, что суд в Голландии обсуждает многочисленные доказательства, свидетельствующие о том, что "Бук" был запущен именно с поля под Первомайском: суд не нашел следов манипуляций.

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"Суд не сомневается, что MH17 был сбит "Буком", учитывая типы частиц, обнаруженных в обломках и телах. Нет никаких доказательств, указывающих на любой другой тип оружия. В заключении суда говорится о том, что есть четкие доказательства и нет сомнений, что MH17 был сбит "Буком" с поля возле Первомайского", - написала в Twitter Мариеке де Хоон.

Это означает, что войну на Донбассе квалифицируют как международный вооруженный конфликт, подчеркнула экспертка.

Дело МН17: приговор суда в Гааге

Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, который выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Сегодня, 17 ноября, суд в Гааге подтвердил, что рейс MH17 Malaysia Airlines был сбит в 2014 году ракетой российского производства, выпущенной с поля под городом Первомайск на востоке Украины, который находился под контролем боевиков "ДНР".

Суд считает, что MH17 был сбит ракетой "Бук", в результате чего погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа.

В ударе по гражданскому самолету обвинялись Сергей Дубинский, Олег Пулатов, Леонид Харченко и Игорь Гиркин (Стрелков). Суд признал Пулатова невиновным, вину Гиркина (Стрелкова) считает доказанной, Харченко и Дубинский считаются участниками запуска ракеты. Их заочно осудили к пожизненным срокам.

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