Дипломаты призвали Кремль наконец признать вину в катастрофе.

Посольство США в Украине напомнило России о седьмой годовщине сбития пассажирского лайнера рейса МН17 над оккупированной частью Донбасса.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Twitter.

Дипломаты призвали Кремль наконец признать вину в катастрофе.

"Семь лет назад, 17 июля 2014 г., рейс MH17 был сбит над территорией Донецкой области Украины контролируемыми силами России. Россия до сих пор не признала этих фактов. В 7-ю годовщину этой трагедии мы призываем Россию признать ответственность в збитті самолета и полностью сотрудничать со следствием", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ США предлагают перенести встречу Байдена и Зеленского-СМИТаким образом США присоединились к призыву ЕС. В заявлении вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля говорилось о поддержке всех мер, направленных на установление истины, достижение справедливости для 298 жертв сбитого рейса MH17 и их ближайших родственников.

ЕС настаивает на привлечении к ответственности причастных к совершению преступления согласно резолюции № 2166 Совета Безопасности ООН.

Сбитие самолета рейса MH17 на Донбассе

17 июля 2014 года самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года международная следственная группа предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым "министром обороны ДНР", российский генерал Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), который руководил "разведкой ДНР", Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), который в 2014 году был "председателем 2-го отдела ГРУ "ДНР", а также Леонид Харченко (позывной "Крот"), который был предводителем "разведывательного батальона" боевиков.

В Окружном суде Гааги с 9 марта 2020 года продолжается судебный процесс над этими четырьмя обвиняемыми по делу МН17. Лично ни один из них в судебных слушаниях не участвует.

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Автор: Яна Ставская