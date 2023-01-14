С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 114 660 российских оккупантов.

Украинская авиация, ракетчики и артиллеристы обстреляли районы сосредоточения сил российских захватчиков, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18:00.

"Украинская авиация в течение суток нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а ракетчики и артиллеристы поразили 5 таких районов и склад боеприпасов врага", - сказано в сообщении.

Сколько ВСУ уничтожили оккупантов - актуальные данные

С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 114 660 российских военных и тысячи единиц вражеской техники, в том числе за сутки защитники "минуснули" еще 530 террористов.

Потери России в Украине - главное

Накануне бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали наглого оккупанта, который выдвинулся на позиции украинского снайпера с лопатой.

Видео дня

Появились шокирующие кадры укрытого телами российских солдат поля под Бахмутом, где российское командование за всякую цену пытается прорвать оборону ВСУ.

Тем временем в Кемеровскую область прибыл еще один поезд с телами мертвых оккупантов.

Также стало известно о ликвидации в Украине оккупанта, засветившегося на видео штурма "Азовстали" в Мариуполе. Захватчика похоронили почти через месяц после гибели в Херсонской области.

Ликвидирован в боях и мобик из отряда "Барс", которого еще при жизни пропагандисты окрестили чуть ли не "терминатором". А в Запорожской области был уничтожен сын топ-кадыровца Джамбулат Заураев.

Кроме того, появилось фото новогоднего застолья самарских мобиков в ПТУ Макеевки, куда позже влупил HIMARS.

Российские террористы продолжают атаковать Соледар, не считаясь со своими потерями. Недавно в сеть слили видео одного из провальных штурмов "вагнеровцами" города, в результате – все ликвидированы.

Бои за Соледар - актуальное

Россияне продолжают попытки штурма позиций ВСУ в Соледаре, не считаясь с собственными потерями. По словам советника председателя ОП Михаила Подоляка, враг ведет бои фактически на руинах.

Украинская армия удерживает город, героически отражая атаки российских сил, в частности "вагнеровцев".

Госдеп США соглашается, что захват города "дорого обошелся" россиянам - и это, считают американцы, также понимают в Кремле.

По словам бойца ВСУ Петра Волощенко, по состоянию на вечер 13 января армия врага продвинулась в "определенную часть" Соледара, но находится под постоянным огневым поражением ВСУ.

Также Волощенко отметил, что Соледар оказался для россиян неудобным в плане ведения городских боев: враг не может подтянуть свою тяжелую технику, отбивая огонь украинских защитников дальнобойной артиллерией.

Появились многочисленные фото и видеоподтверждения того, что Пригожин буквально забрасывает позиции ВСУ "мясом". Еще недавно в сети гулял кадр усеянного трупами российсих солдат поля где-то на Бахмутском направлении.

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