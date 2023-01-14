Впрочем, оккупанты продолжают выполнять преступные приказы своего командования.

Украинские воины продолжают сражаться за Соледар Донецкой области. Оккупантам не удается захватить город.

Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, оккупанты продолжают штурмовать позиции украинских воинов и днем, и ночью.

"Жестокие бои за Соледар продолжаются. Наши воины отбивают непрерывные атаки врага - и днем, и ночью. Враг несет большие потери, но продолжает выполнять преступные приказы своего командования", - заявила Маляр.

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Бои за Соледар: главные новости

Почти две недели продолжаются жестокие бои за Соледар. Несколько раз россияне объявляли о захвате города, но эта информация еще ни разу не подтвердилась. Украинские защитники удерживают свои позиции.

По словам главы восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области и захватить весь Донбасс.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец сообщил, что после неудач в Бахмуте вся элита армии РФ бросилась штурмовать Соледар.

Советник председателя Офиса президента Михаил Подоляк имеет две версии того, что происходит в Соледаре Донецкой области, учитывая то, что ЧВК "Вагнер" наперегонки с Минобороны РФ заявляют о "захвате" города.

Во-первых, в Соледаре идет игра на выживание между регулярной армией РФ и наемниками "Вагнера". Во-вторых, в городе идут тяжелые бои. Город не захвачен, хотя полноценно его не контролирует и украинская армия.

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