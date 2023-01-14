По словам представителя Госдепа, в Кремле также признали, что решение атаковать Соледар дорого обошлось.

Российские оккупанты заплатили высокую цену во время штурма Соледара на Бахмутском направлении в Донецкой области.

На брифинге спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что боевые действия в городе продолжаются, однако многомесячная кампания РФ привела к огромным потерям в личном составе ее армии.

"Тысячи неподготовленных и плохо экипированных российских призывников были убиты", — сказал Патель.

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По словам представителя Госдепа, в Кремле также признали, что решение атаковать Соледар дорого обошлось. Он добавил, что Штаты собираются и дальше плотно консультироваться с украинскими партнерами и оценивать ситуацию.

Бои за Соледар

Российские войска начали активный штурм Соледара более недели назад - после того, как не смогли добиться успехов под Бахмутом.

Появились многочисленные фото- и видеоподтверждения того, что оккупанты забрасывают позиции ВСУ "мясом". В сети появился кадр усеянного трупами российских солдат поля.

Украинский военный из Соледара подтвердил, что сейчас за город продолжаются бои.

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