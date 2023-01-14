По его словам, ВСУ "перемалывают" самые мотивированные российские подразделения.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк имеет две версии происходящего в Соледаре ввиду того, что ЧВК "Вагнер" наперегонки с Минобороны РФ завляют о "захвате" города.

Как сообщил Подоляк во время интервью Юлии Латыниной, во-первых, в Соледаре идет игра на выживание между регулярной армией РФ и наемниками "Вагнера". Во-вторых, в городе идут тяжелые бои. Город не захвачен, хотя полноценно его не контролирует и украинская армия.

"Никто не взял никакой Соледар. Никто его не контролирует. К сожалению, не контролирует его тотально и Украина. Безусловно, потому что там идут тяжелые контактные бои в полном объеме. При этом артиллерия РФ, которая "очень качественно работает", это я с иронией говорю, она наносит удары... Там города, по сути, нет. Я хочу, чтобы мы представить просто эту картинку. Там все разрушено, мирных граждан почти нет. Единичные люди сидят в подвалах. Идут бои на руинах. Очень интенсивные тяжелые бои", - заявил Подоляк.

По его словам, Соледар не имеет стратегической ценности ни для РФ, ни для Украины. Хоть город и важен, как опорный пункт для операций на Донецком направлении.

Подоляк подчеркнул, что 90% оккупантов, воюющих в Соледаре - зэки-"вагнеровцы". Тем не менее, вокруг Соледара сосредоточены остатки российских контрактников. По его словам, россияне не понимают, кто воюет в Соледаре, а это хороший признак конфликта российских элит.

Как отметил Подоляк, у украинской армии в Соледаре и Бахмуте есть конкретные и прагматичные задачи. Впрочем, цели русских непонятны. Захватив Бахмут и Соледар, оккупанты не смогут перерезать украинские линии логистики. В то же время украинские воины просто "перемалывают" наиболее мотивированные российские подразделения, в частности "Вагнер".

Битва за Соледар

В течение почти двух недель продолжаются жестокие бои за Соледар. Несколько раз россияне объявляли о захвате города, но эта информация еще ни разу не подтвердилась. Украинские защитники удерживают свои позиции.

По словам главы восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне пытаются захватить Соледар для продвижения вглубь Донецкой области и захватить весь Донбасс.

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Богуна Тарас Березовец сообщил, что после неудач в Бахмуте вся элита армии РФ бросилась штурмовать Соледар.

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