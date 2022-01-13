Погибшие - бойцы 25-й отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады.

Украинскими военными, которые погибли 10 января на Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве, оказались 23-летний лейтенант Илья Супрун и 51-летний старший солдат Валерий Петренко.

Об этом сообщила замдиректора Департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова на странице в Facebook.

"Город Днепр потерял двух защитников. Военнослужащие 25 отдельной Сичеславской воздушно-десантной бригады, лейтенант Илья Супрун, 23 года, и старший солдат Петренко Валерий, 51 год, сегодня возвращаются домой. Дату и время прощания сообщим отдельно", - говорится в сообщении.

Как рассказала у себя в Facebook крестная Ильи Супруна Анна Кириченко, украинский защитник окончил Национальную академию сухопутных войск им. Сагайдачного и Лицей Информационных Технологий.

Позже она добавила, что церемония прощания с Ильей состоится 15 января. И добавила фото автомобиля, который привез тело погибшего военного, подписав его: "Так выглядят "подарки" русского брата. Смотрите те, кто думает, что войны нет".

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что в результате обстрела боевиков 11 января в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области погиб старший солдат Виктор Кучеренко.

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