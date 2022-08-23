Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают РФ.

США ввели ряд мощных санкций против экономики России, чтобы наказать ее за вторжение в Украину. Теперь официальные лица США настаивают на том, чтобы они были эффективными, закрывая лазейки, лоббируя поддержку других стран и расправляясь с людьми, потворствующими уклонению России от ограничений.

Чиновники администрации говорят, что цель второго этапа — перекрыть все оставшиеся пути, обеспечивающие доходы и импорт, необходимые президенту Владимиру Путину для ведения войны, даже несмотря на то, что Европа продолжает закупать значительные объемы нефти и газа в России, говорится в материале The Wall Street Journal.

Это означает нацеливание на иностранные банки и криптовалютные платформы, которые помогают России поддерживать доступ к международным валютам, захват банковских счетов и корпоративных активов олигархов, занесенных в черный список, и наказание иностранных компаний, уличенных в экспорте контролируемых товаров в страну.

Это также означает попытки убедить такие страны, как Китай и Индия, которые не присоединились к кампании экономического давления Запада, сократить поток денег и экспорта, все еще поступающих в Россию .

Цель Вашингтона состоит в том, чтобы "дать украинцам возможность защищать себя, ослабить способность России вести эту войну [и] проецировать силу в будущем", — заявил в прошлом месяце заместитель министра финансов США Уолли Адейемо на Форуме безопасности в Аспене, конференции по национальной безопасности и вопросы внешней политики.

Напомним, у Зеленского анонсировали первый документ по гарантиям безопасности для Украины. Украинская сторона уже ознакомилась с текстом и считает, что это будет "очень мощный документ".

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