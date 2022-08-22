Украинская сторона уже ознакомилась с текстом и считает, что это будет "очень мощный документ".

Первый документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться уже 29-30 августа.

Об этом сообщил на брифинге глава Офиса президента Андрей Ермак после встречи с советниками глав Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Венгрии.

"Мы считаем гарантии безопасности очень важным вопросом, мы постоянно говорим об этом со всеми нашими партнерами. Сегодня это тоже было предметом обсуждения, я рад, что наши партнеры проявляют заинтересованность… До конца этого месяца, я думаю, что это 29 или 30 число, мы можем рассчитывать на появление первого документа, рекомендаций по нашей группе с господином Расмуссеном", - рассказал он.

По словам Ермака, работа над ним сейчас ведется. Он уже ознакомился с текстом, и это будет "очень мощный документ".

Гарантии безопасности для Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Стамбуле состоялся первый раунд переговоров между делегациями Украины и РФ. На этих переговорах Украина предложила подписать международный договор о новой системе гарантий безопасности для нее.

Сообщалось, что среди гарантов Киев видит страны-члены Совета Безопасности ООН, в том числе Россию, США, Великобританию, Китай, Францию, а также Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу и Израиль.

Впрочем, впоследствии Россия перестала рассматриваться как гарант. По словам президента Владимира Зеленского, взгляд на этот вопрос изменили, в частности, события в Буче.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал: "Мы очень серьезно относимся к тому будущему документу. И очень взвешенно относимся к кругу стран-партнеров, которые должны нас не подвести. В любом случае и в любой агрессии. А все может быть в будущем".

Глава делегации Украины на переговорах Давид Арахамия заявлял, что Украине очень важно получить гарантии США и Великобритании, но эти страны, вероятно, присоединятся одними из последних.

В начале мая председатель ОПУ Андрей Ермак отмечал, что Украина хотела бы видеть среди гарантов своей безопасности Китай, Индию и другие страны.

8 мая состоялся виртуальный саммит лидеров стран "Большой семерки", в котором принял участие Зеленский. На саммите он предложил странам G7 стать гарантами безопасности Украины.

27 июня президент Зеленский принял участие в режиме видеоконференции в заседании саммита лидеров "Большой семерки". Он еще раз предложил им присоединиться к работе над гарантиями безопасности.

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