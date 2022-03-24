За последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева.
Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN.
По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева.
"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.
По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.
"Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.
В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.
Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.
Накануне руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что задачей ВСУ в Киевской области является удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на столицу.