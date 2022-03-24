По данным американского оборонного ведомства, на восточном направлении российские войска находятся примерно в 55 км от центра Киева.

За последние сутки украинской армии удалось оттеснить силы противника от Киева.

Об этом сообщил журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США, пишет CNN.

По его словам, оккупантов оттеснили на 25-35 км к востоку от Киева.

"Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25–35 км больше, чем в том же месте вчера", - сказал чиновник.

По его словам, к северо-западу от центра Киева российские силы окапываются и занимают оборонительные позиции. Сейчас они остаются в 15-20 километрах (9-12 милях) от центра Киева на северо-запад.

"Мы начинаем видеть, как они как бы окапываются вокруг Киева, а пытаются больше атаковать в восточной части [Украины]", - отметил он.

В то же время чиновник уточнил, что армия РФ активизировалась на Донбассе, "приложив гораздо больше усилий" в Луганской и Донской областях.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что вокруг украинской столицы сегодня находится порядка 12 тысяч российских военнослужащих, однако эта цифра может быть и меньше.

Накануне руководитель Киевской областной военной администрации Александр Павлюк заявил, что задачей ВСУ в Киевской области является удержать российские войска от попыток перейти реку Ирпень и продолжить наступление на столицу.

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