Вполне вероятно, что успешные контратаки со стороны Украины повредят способность российских войск возобновить наступление на Киев.

Украина усиливает давление на российские войска к северо-востоку от Киева. Вдоль той оси вражеские силы сталкиваются со значительными проблемами. А именно – со снабжением и моральным духом.

Об этом сообщили в британской разведке, описывая ситуацию относительно российского вторжения по состоянию на 23 марта.

В разведке Великобритании подчеркнули, что наши Вооруженные силы успешно контратакуют российские позиции в городах в окрестностях столицы и, вероятно, вернули себе Макаров и Мощун.

"Есть реальная вероятность того, что украинские силы теперь могут оцепить российские подразделения в Буче и Ирпене", – говорится в сообщении.

В этот же день в Бучанском городском совете сообщили, что украинские защитники смогли взять в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель. К сожалению, многие ближние деревни еще находятся в оккупации.

"Вполне вероятно, что успешные контратаки со стороны Украины повредят способность российских войск реорганизоваться и возобновить наступление на Киев", – считают в Лондоне.

Ранее, как писал УНИАН, успехи украинской армии подтвердили и в американском оборонном ведомстве. Там заявили, что ВСУ отбросили оккупантов на линию фронта к востоку от Киева. Сейчас они расположены примерно в 55 километрах от центра столицы.

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