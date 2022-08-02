Точного перечня жертв пока нет.

Списки украинских защитников, которые погибли в результате подрыва колонии в Еленовке, частично подтвердились. Однако полного и точного перечня жертв пока нет.

Такой информацией поделился бывший командир ССО "Азов" Максим Жорин в комментарии "Суспильному".

"Есть частичные списки, которые выложили публично, на данный момент они частично подтверждаются. Но также можно уже с уверенностью сказать, что они не полные… Сейчас, к сожалению, у нас нет четких списков погибших и раненых. Это очень сложно для близких и родных, ожидающих возвращения [бойцов] домой, которые прямо сейчас находятся в таком подвешенном состоянии. Но Россия не предоставляет никаких официальных списков", — сообщил Жорин.

По словам бывшего командира "Азова", перемещение военнопленных произошло незадолго до подрыва. Он получил подтверждение перевода украинских защитников.

"Скорее всего, это помещение было подорвано заранее подготовленными средствами. Это не был "прилет". Сейчас даже по аэрокосмическим снимкам очень четко видно, что никаких следов "прилетов" и работы артиллерии на территории нет. По разрушению помещения видно было, что оно было взорвано изнутри", — добавил Жорин.

Теракт в Еленовке: основные подробности

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля прогремел взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ и срыва поставок оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" (Лига) по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК — Евгения Пригожина.

В связи с терактом в Еленовке президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость четкого юридического признания России государством-спонсором терроризма.

Ранее в Главном управлении разведки сообщили, что нет оснований доверять спискам погибших, которые россияне опубликовали в интернете.

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