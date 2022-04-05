Весь мир шокирован зверствами российских военных в Буче Киевской области.

Великобритания, председательствующая в Совете Безопасности ООН, созвала на вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств в Буче Киевской области. Все эти зверства совершили военные РФ.

На заседании Совбеза ООН обсудят увеличение количества доказательств военных преступлений, в том числе из Бучи. В Британии обещают использовать председательство страны в Совете безопасности, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость.

"Все партнеры Украины будут подробно проинформированы о том, что происходило на временно оккупированной территории нашего государства. Военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете безопасности ООН во вторник", - заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Также анонсировано выступление Зеленского во время заседания Совбеза ООН 5 апреля по зверств российских оккупантов в Буче.

Заседание Совбеза ООН по Буче: онлайн-трансляция

Бучанская резня

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук сообщил, что ВСУ прогнали из города российских оккупантов. Перед отступлением захватчики минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки.

На улицах города впоследствии обнаружили тела убитых мирных жителей со связанными руками. Выяснилось, что российские солдаты насиловали, издевались и пытали людей. Также в городе нашли братскую могилу с более чем 280 телами мирных жителей.

В Москве уже назвали информацию о пытках, изнасилованиях и убийствах "провокацией".

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