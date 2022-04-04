На Совбезе обсудят увеличение доказательств военных преступлений российских войск в Украине.

Великобритания, которая председательствует в Совете безопасности ООН созывает во вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств, совершенных российскими оккупантами в Буче Киевской области.

Об этом сообщила в Twitter постоянный представитель Великобритании при Организации Объединенных Наций Барбара Вудворд.

"На завтра Великобритания созывает заседание Совета Безопасности ООН на тему Украины. Мы обсудим увеличение количества доказательств военных преступлений, в том числе из Бучи. Мы будем использовать наше председательство в Совете безопасности, чтобы обеспечить прозрачность, подотчетность и справедливость", - указано в сообщении.

В видео, которое размещено в Twitter Вудворд отметила, что в эти выходные в репортажах из Бучи люди увидели, как безоружных украинских мирных жителей расстреливали со связанными за спиной руками.

"Более 800 тел оставлены на улице или сброшены в братские могилы. Женщин насиловали на глазах у их детей", - подчеркнула посол.

Бучанская резня

Как сообщал УНИАН, 2 апреля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.

После этого стала появляться информация о зверствах оккупантов. Россияне убивали и насиловали, издевались и пытали людей. На шокирующих фото из Бучи, которые впоследствии появились в сети, можно увидеть, что оккупанты убивали связанных людей.

Во время зачистки от ДРГ и неразорванных боеприпасов в Буче украинские защитники нашли братскую могилу с более 280 телами мирных жителей с признаками насильственной смерти.

На обочинах лежали тела застреленных женщин, которые оккупанты пытались сжечь.

Мировые лидеры не смогли обойти вниманием зверства россиянин. Действия армии РФ осудили во всех европейских странах и организациях. В связи с этим в ЕС заявили, что готовят новые санкции против России. По данным Financial Times, новые ограничения включают в себя запрет на использование российскими судами портов ЕС, дополнительные экспортные ограничения и эмбарго на поставки энергоносителей.

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