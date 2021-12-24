По данным издания, Россия перебросила через границу десятки тысяч регулярных войск.

Россия продолжает перебрасывать своих наемников на оккупированные территории Донбасса. Таким образом в Кремле пытаются укрепить оборону в связи с ростом напряженности в отношениях между Москвой и Западом.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника.

В сообщении говорится, что за последние несколько недель Россия перебросила десятки тысяч регулярных войск на плацдармы ближе к Украине, после чего потребовала от Запада срочных гарантий безопасности для предотвращения использования Украины и других соседних стран в качестве базы для нападения на РФ.

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Источники издания рассказали, что им предлагали отправиться на Донбасс вербовщики наемников. Двое из них согласились на предложение, один отказался.

"Здесь аншлаг. Собираются все, у кого есть боевой опыт", - рассказал согласившийся на предложение источник.

Он также сообщил, что ранее воевал в Украине и Сирии за группы российских боевиков, чьи операции тесно связаны со стратегическими интересами России. Своих подрядчиков назвать он отказался.

Источник заявил, что планировал объединиться с другими наемниками на российской стороне границы с оккупированной частью Луганской области.

Напомним, сегодня на сайте так называемого Министерства здравоохранения "ДНР" разместили информацию о прибытии 105-го гуманитарного конвоя из России, который доставил лекарственные препараты и медсредства.

В МИД Украины уже выразили решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых "гуманитарных конвоев".

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