Правительство продлило действие постановления, принятого еще в 2015 году.

Кабинет министров до 31 декабря 2022 года продлил запрет на ввоз в Украину ряда российских товаров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было одобрено на сегодняшнем заседании правительства (23 декабря).

В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2022 года включительно.

Экономические санкции против России со стороны Украины - что известно:

16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины", а 25 декабря Совет Федерации РФ одобрил федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины".

Читайте такжеСНБО расширил перечень подсанкционных контрабандистовВ декабре 2015 года Кабинет Министров утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров, а также утвердил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину.

В прошлом году экономические санкции против России Кабмин продлил 25 ноября.

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