Кабинет министров до 31 декабря 2022 года продлил запрет на ввоз в Украину ряда российских товаров.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление было одобрено на сегодняшнем заседании правительства (23 декабря).
В частности, Кабмин внес изменения в свое постановление от 30 декабря 2015 года №1147 "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России", согласно которым его действие продлено до 31 декабря 2022 года включительно.
Экономические санкции против России со стороны Украины - что известно:
16 декабря 2015 года президент Российской Федерации подписал указ "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины", а 25 декабря Совет Федерации РФ одобрил федеральный закон "О приостановлении Российской Федерацией действия Договора о зоне свободной торговли в отношении Украины".
Читайте такжеСНБО расширил перечень подсанкционных контрабандистовВ декабре 2015 года Кабинет Министров утвердил ряд торговых контрмер в отношении российских товаров, а также утвердил перечень российских товаров, запрещенных к импорту в Украину.
В прошлом году экономические санкции против России Кабмин продлил 25 ноября.