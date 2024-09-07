Один человек, пострадавший в результате российского удара, находится в тяжелом состоянии, поделился глава Днепропетровской ОВА.

Увеличилось количество людей, пострадавших в результате смертоносного удара, который россияне совершили по городу Павлоград Днепропетровской области в пятницу, 6 сентября.

По состоянию на субботу, 7 числа, известно о 82 пострадавших, семеро из них - несовершеннолетние, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По сведениям чиновника, 60 пострадавших находятся на стационарном лечении. "В тяжелом состоянии 69-летний мужчина. У него черепно-мозговая травма и осколочное ранение", - добавил глава ОВА.

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Днем 6 сентября стало известно, что россияне запустили скоростные цели по Павлограду. По предварительным сведениям, противники ударили по городу пятью баллистическими ракетами типа "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской и Воронежской областей РФ.

Сообщалось, что в результате ракетного удара повреждены, в частности, более 30 многоэтажек, 27 магазинов и детский сад. Жертвой российской атаки стал один человек. Сначала сообщалось об около 20 пострадавших, а позже их количество возросло до 58 человек.

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