В Словакии предотвратили поджог украинского завода по производству БПЛА, - СМИ

Двое подозреваемых были задержаны в Словакии, а третий арестован в Германии.

Словацкая полиция 25 августа задержала трех иностранных граждан по подозрению в заговоре с целью поджога принадлежащего Украине завода Skyeton, производящего современные беспилотники. Об этом сообщает Dennik N.

По данным издания, этот инцидент стал одной из первых известных попыток нападения на предприятие по производству военной техники в Словакии.

Двое подозреваемых были задержаны в Словакии, а третий арестован в Германии по европейскому ордеру на арест. Словацкая полиция не раскрыла гражданство задержанных.

Видео дня

В полиции заявили, что действия предполагаемых заговорщиков могли спровоцировать "крупномасштабный пожар" на предприятии, где в момент поджога находилось около 70 человек, а ущерб от ущерба оценивался в "десятки миллионов евро".

Полиция изъяла зажигательную смесь бензина и полистирола - самодельный аналог напалма - а также инструменты, мобильные телефоны, экшн-камеру и нарисованную от руки карту предприятия, которое они якобы планировали поджечь.

Стоит отметить, что Skyeton объявила о планах открыть производственный объект в Ханиске, недалеко от Прешова, третьего по величине города Словакии, весной 2024 года. Украинская компания рассчитывает, что к концу 2025 года на новом предприятии будет работать до 200 человек.

Диверсии РФ в Европе

С начала полномасштабного вторжения России в ЕС участились случаи саботажа и поджогов промышленной и логистической инфраструктуры, особенно объектов, связанных с производством оружия.

Россия регулярно вербует как иностранных граждан, так и собственных граждан для проведения подобных операций в странах НАТО и ЕС.

Подобные инциденты были зафиксированы и в других странах ЕС в последние месяцы. В марте злоумышленники подожгли объект украинской компании Archer-LPP, производящей тепловизионные устройства, в чешском городе Пардубице.

Ранее в августе были задержаны двое подозреваемых в связи с поджогом здания, принадлежащего эстонской оборонной компании Milrem Robotics, которая поставляет Украине беспилотные наземные системы.

Вас также могут заинтересовать новости: