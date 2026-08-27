Нацбанк укрепил гривню: официальный курс валют на пятницу

Курс гривни к евро установлен на уровне 51,86 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 28 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 44,54 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 51,86 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 15 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 44,55/44,58 грн/долл., а к евро – 51,88/51,90 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне в банках Украины 27 августа снизился на 4 копейки и составлял 44,88 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 44,42 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне подешевел на 6 копеек и составил 52,33 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 51,70 гривни за евро.

При этом курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подешевел на 10 копеек и составил 44,75 гривни за доллар, а курс евро снизился также на 10 копеек и составил 52,35 гривни за евро. В то же время продать американскую валюту в банке можно было по курсу 44,15 гривни, а евро – по курсу 51,35 гривни за единицу иностранной валюты.

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